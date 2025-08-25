Perché in Irlanda la comunità tiene ai suoi pub al punto di salvarli dal fallimento?

Nelle isole britanniche, i pub sono ancora la roccaforte delle comunità, luoghi in cui i pochi abitanti dei villaggi possono ritrovarsi davanti a una pinta per fare due chiacchiere e sentirsi parte di qualcosa di più grande. Una tradizione che va avanti da secoli, ma che, come ogni altra cosa, dipende dalle circostanze economiche. Nel microscopico villaggio di Kilteely, a sud dell’Irlanda, è rimasto solo un pub dei sette presenti fino a un secolo fa. Ma anche questo ha di recente rischiato di scomparire per sempre, se non fosse intervenuto un variegato gruppo di cittadini locali a salvarlo.

Una comunità dentro la pinta

Se anche l’ultimo locale sopravvissuto di un villaggio irlandese chiude i battenti, cosa rimane per potersi riunire davanti a un boccale? Nei piccoli paesi del Regno Unito e dell’Irlanda il senso di appartenenza della cittadinanza è ancora forte, e i pub sono il simbolo per eccellenza di questa unione fra cittadine e cittadini.

Gli abitanti di Kilteely – la bellezza di 197 anime al 2022 – proprio non ci stavano a trasferire le loro chiacchiere nei pub dei paesi vicini e hanno deciso di unire le forze per salvare l’ultimo pub superstite sul loro territorio. Un comitato di irlandesi armati di buona volontà e con un bagaglio professionale più che eterogeneo (dagli psicologi agli insegnanti, dagli elettricisti agli avvocati) ha messo mano al portafoglio racimolando 300.000 euro per acquistare e riaprire l’ex Ahern’s.

I 26 volenterosi hanno ribattezzato il locale “The Street Bar”, con velato riferimento all’espressione locale “heading up the street”, ovvero uscire per bersi una pinta. La riapertura è avvenuta dopo una ristrutturazione che ha portato alla realizzazione di un ambiente freddo per la conservazione della birra, all’installazione di un collegamento Sky Sports alla classica maniera delle isole britanniche, e alla decorazione con scritte che mostrano l’orgoglio del comitato salvatore. Appesa al muro, un’insegna elenca i nomi dei 26 cittadini, mentre un’altra recita: “Benvenuti al The Street Bar. Una comunità che lavora collettivamente a Kilteely“.