Perché la buvette di Montecitorio ci costa più di tre milioni di euro (il 30% in più dello scorso anno)

Negli ultimi anni, di cambiamenti nell'area ristoro della Camera ce ne sono stati eccome, ma a quanto pare economicamente non in meglio.

Lo scontrino della pausa pranzo dei deputati è parecchio salato; non tanto per chi ne usufruisce, quanto per i contribuenti. Un prezzo che lievita invece di diminuire, nonostante gli adeguamenti degli ultimi anni al listino prezzi. Dal bilancio consuntivo 2024 della Camera risulta una spesa per la ristorazione pari a 3.062.000 euro: il 30% in più rispetto all’anno precedente, quando la buvette di Montecitorio aveva un peso sul portafoglio statale pari a 2.360.000 euro. Sarà colpa dei recenti cambiamenti a Palazzo?

Quanto ci costa la pausa pranzo dei deputati?

L’area ristoro della Camera dei deputati non è stata mai esente da accese critiche. D’altronde, i primi e i secondi che anni fa venivano serviti a pochi spiccioli (tariffe solo simboliche) non potevano che equivalere a un maggiore costo per le e i contribuenti. Ma a ben guardare il menu odierno, ci si aspetterebbe un panorama diverso.

Il listino è infatti stato adeguato nel tempo, normalizzando i prezzi che non dovrebbero essere poi tanto lontani da un qualsiasi altro bar del centro romano. Gli aumenti sono proseguiti fino al 2023, anno in cui è stato messo in atto un accordo, mediato da Coldiretti, per portare alla buvette di Montecitorio prodotti a chilometro zero delle piccole e medie imprese locali.

Nel 2024 la grande svolta, con l’abolizione dell’esternalizzazione del servizio ristorativo e la costituzione di un’apposita società in-house, la CD-Servizi S.p.A., che gestisce i pasti, ma anche altri servizi, come i parcheggi e le pulizie. Un passaggio che, insieme al graduale incremento dei cartellini sui piatti, sarebbe dovuto risultare in un guadagno economico.

Eppure non è andata così. Nel bilancio consuntivo del 2024 della Camera dei deputati la voce “ristorazione” pesa 3.062.000 euro, ovvero il 29,7% in più rispetto al 2023, con i suoi 2.360.000 euro. Niente risparmi, dunque, anzi un rincaro di 702.000 euro che pesa sulle tasche dello Stato, alias le nostre. Che ci voglia un po’ di tempo per ingranare e vedere un cambiamento anche numerico, oltre che gestionale?