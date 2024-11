Perché le idee di Robert Kennedy sul latte crudo sono un rischio per la popolazione americana (e pure per noi)

In Canada il recente caso di un ragazzo infetto dal virus dell’aviaria ha sollevato preoccupazioni circa l’atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della malattia, il cui monitoraggio è ritenuto insufficiente dalle autorità sanitarie del paese confinante, ma negli USA la posizione al riguardo sembra ancora combattuta. Nonostante in California sia stato confermato il primo caso di infezione umana della nazione in un bambino, e un lotto di latte intero non pastorizzato sia stato ritirato dal mercato dopo essere risultato infetto dalla famigerata H5N1, il futuro ministro della sanità del governo Trump Robert F. Kennedy non accetta la posizione prudente della Food and Drug Administration che, vista la situazione, sconsiglia il consumo di “raw milk”, sostenendone invece i benefici, e accusando la FDA di fare parte di un “sistema corrotto”.

Il latte infetto

Il latte incriminato proviene dalla Raw Farm LLC di Fresno County, azienda agricola produttrice di latte intero e non pastorizzato, che annovera tra i suoi fan vari vip promotori di uno stile di vita più naturale, tra i quali non poteva mancare Gwyneth Paltrow.

Il laboratorio di salute pubblica della contea di Santa Clara ha individuato la presenza del virus, a cui è seguita una campagna di ritiro volontaria da parte dell’azienda, e un immediato aumento dei testi dei test da parte del California Department of Food and Agriculture che ha dichiarato: “non ci sono casi di malattia associati a questo lotto di latte. Per eccesso di cautela, a causa dell’epidemia in corso di influenza aviaria nelle vacche da latte, pollame e qualche sporadico caso nell’uomo, i consumatori non dovrebbero consumare il latte crudo infetto”. Le due sedi della Raw Farm sono poi state sottoposte a test risultando negative al virus.

Robert Kennedy vs. la FDA

Negli USA è pratica comune pastorizzare il latte dal 1890, e un regolamento della Food and Drug Administration vieta il trasporto di latte crudo da uno stato all’altro, che può essere consumato in 33 stati su 50, in virtù delle raccomandazioni delle autorità sanitarie volte a impedire la diffusione di malattie come la Salmonella, la Listeria o l’Escherichia coli, evitabile con il trattamento termico. In tutto questo Robert F. Kennedy vede una “aggressiva oppressione” del latte crudo che, promette, sta per giungere al termine. Una battaglia che vuole combattere non si capisce per chi, quel che è certo è che non usa mezzi termini: “se lavori per la FDA e sei parte di questo sistema corrotto, ho due messaggi per te: 1 conserva i tuoi documenti e 2. fai le valigie”, ha scritto su X.

La Food and Drug Administration da parte sua continua a raccomandare prudenza: “mentre il latte non pastorizzato è un rischio per tutti i consumatori, gli anziani, immunodepressi, bambini e donne in stato di gravidaza sono particolarmente vulnerabili. L’FDA continuerà a sforzarsi per far capire questi rischi ai consumatori”.

La preoccupazione è in aumento, soprattutto per l’aumento dell’incidenza delle infezioni nei mammiferi, come è successo in bovini e felini come conferma Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, raggiunto da AdnKronos: “Quello che vediamo da mesi sono i segnali che l’aviaria si sta avvicinando prepotentemente all’essere umano, siamo circondati. La mucca è l’animale più vicino all’uomo, dal latte ai derivati. Quindi va alzata molto l’attenzione sul tema dell’aviaria, negare come qualcuno sta facendo non aiuta. Abbiamo i vaccini e i farmaci e dobbiamo organizzarci e fare una corretta informazione”.