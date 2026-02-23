Perché l’USDA compra 264 milioni di dollari di formaggio?

Per sostenere produttori, banche alimentari e strutture di assistenza, il Dipartimento dell'Agricoltura statunitense ha fatto grandi acquisti.

Il Dipartimento degli Stati Uniti per l’Agricoltura, l’USDA, si è dato a dell’importante shopping gastronomico: il segretario Brooke L. Rollins ha infatti annunciato l’intenzione di acquistare qualcosa come 264 milioni di dollari di prodotti lattiero-caseari e agricoli: un’iniziativa che ha lo scopo di sostenere i produttori americani e di rafforzare la fornitura alimentare nazionale distribuendo i prodotti a banche alimentari e programmi di assistenza nutrizionale in tutto il paese.

“Cibo sano e vero agli americani”

In merito all’operazione, lo stesso segretario ha dichiarato: “Dal latte e dai latticini alla frutta, ai legumi e alla frutta a guscio, questi prodotti di base sono essenziali per nutrire le famiglie e sostenere l’economia agricola americana”.

Rollins ha inoltre precisato l’impatto di questa misura: “L’USDA sta distribuendo cibo sano e vero agli americani e allo stesso tempo iniettando dollari fondamentali nelle economie locali. Trasformando i raccolti in pasti, non solo stiamo stabilizzando il reddito agricolo e proteggendo i posti di lavoro rurali, ma stiamo nutrendo la nostra nazione e sostenendo gli agricoltori che nutrono l’America. Sotto la guida del Presidente Trump, questi investimenti rafforzano l’approvvigionamento alimentare, sostengono le comunità rurali e consolidano l’agricoltura come pietra angolare della resilienza economica”.

Il settore lattiero-caseario riceverà la quota maggiore degli investimenti, con circa 148 milioni di dollari destinati a vari prodotti. Nello specifico, l’USDA acquisterà burro per 75 milioni di dollari, formaggio cheddar e derivati per 32,5 milioni, formaggio svizzero per 10 milioni, latte fresco per 20,5 milioni e latte UHT per 10 milioni di dollari. Il piano include anche l’acquisto di fagioli secchi neri e pinto per 25 milioni, piselli spezzati per 24 milioni, pere fresche per 15 milioni, noci per 15 milioni, lenticchie per 14 milioni, ceci per 12 milioni e noci pecan per 10 milioni di dollari.

Le reazioni del settore sono state positive. Michael Dykes, presidente dell’International Dairy Foods Association, ha riferito che il suo gruppo “applaude il significativo investimento dell’USDA in nutrienti prodotti lattiero-caseari statunitensi per gli americani che si affidano all’assistenza alimentare e ai programmi nutrizionali federali”, aggiungendo che “Il latte, il formaggio, il burro e altri alimenti lattiero-caseari forniscono nutrienti essenziali che supportano la salute in ogni fase della vita. Ringraziamo l’USDA per aver sostenuto i produttori e i trasformatori di latte americani, garantendo al contempo che alimenti sani e ricchi di nutrienti raggiungano le comunità bisognose”.

Gregg Doud, presidente della National Milk Producers Federation, ha affermato: “I produttori di latte hanno condiviso le difficoltà affrontate in tutta l’economia agricola, e questi acquisti forniranno un importante sollievo ai produttori che beneficeranno della domanda aggiuntiva, aiutandoli a fornire prodotti lattiero-caseari nutrienti agli americani e al mondo”.

Anche Rebekah Sweeney della Wisconsin Cheese Makers Association ha elogiato l’iniziativa dichiarando: “Questa è una buona notizia per i trasformatori di latte americani, i loro partner agricoltori e le loro comunità. Destinando 148 milioni di dollari in prodotti lattiero-caseari come latte, burro e formaggio ai programmi di soccorso contro la fame, l’USDA sta sia rafforzando la rete di sicurezza nutrizionale della nazione sia fornendo un’importante stabilità per le imprese lattiero-casearie americane. La WCMA è lieta di vedere questo annuncio e ringraziamo l’USDA per questo impegno verso l’industria lattiero-casearia americana”.