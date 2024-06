Perché Massimo Bottura ha cancellato la foto con Giorgia Meloni al G7

Se sei il numero uno al mondo, devi prendere una posizione. E possibilmente non troppo vicina a Giorgia Meloni, laddove il suo buon nome, Massimo Bottura, lo deve anche ai concetti di sostenibilità, uguaglianza, carità cui ha inesorabilmente legato la propria cucina e cui deve, almeno in parte, il proprio successo. Il nostro chef nazionale, insomma, non può più permettersi di mettere in scena sketch come un Gino Sorbillo qualunque, acclimatandosi serenamente accanto a qualunque personaggio pubblico, ora della destra ora della sinistra, per poi far accrescere indisturbate le pagine social. E no, la Presidente del Consiglio non è super partes, soprattuto agli occhi dei tanti fan internazionali del cuoco.

Un’istantanea istantanea: Giorgia Meloni e Massimo Bottura insieme

Massimo Bottura, chef d’occasione al G7 di Borgo Egnazia in corso, si sarà detto che una post su Instagram con la premier italiana è doveroso, al di là di come la pensi o di come la si pensi in genere. Un atto dovuto, che ha dell’istituzionale. Avrà pensato. Tra i numeri uno della politica in veste di cuoco, non ha fatto i conti con la propria celebrità, inevitabilmente interconnessa con un assetto valoriale incompatibile la stessa Giorgia Meloni. E d’altronde, vien da dire, a rendere i cuochi filantropi questi sono i risultati: tocca siano coerenti con loro stessi.

Sta di fatto che lo scatto è stato cancellato dal profilo social di Massimo Bottura. Tutto è andato nel prevedibile ordine delle cose: pubblicazione del post, disattivazione dei commenti perché decisamente scomodi, sconvenienti fino al vilipendio, eliminazione del post.

E i commenti, per la cronaca che siamo in grado di darvi, erano davvero spiacevoli. “Wow, stringi la mano a un presidente del genocidio. Disgustoso!”, traduco. O ancora: “Fascist sympathizer = unfollow…ciao”. In altre parole: “simpatizzi per il fascismo se sei accanto a lei, allora non ti seguo più”.

E adesso Massimo Bottura, dì qualcosa di sinistra. Anche se, magari, proprio non ti va.