Perché Trump vuole cambiare la ricetta della Coca-Cola

Come parte del piano "Make America Healthy Again", il presidente ha chiesto a Coca-Cola di fare negli States ciò che già fa in Messico: sostituire lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio con un altro ingrediente.

Se sei il presidente di uno degli Stati più potenti al mondo, hai faccende serissime a cui pensare – tipo cambiare la ricetta della Coca-Cola. Colto dalla necessità di “rendere l’America sana di nuovo“, Trump ha gentilmente chiesto a uno dei suoi brand preferiti di apportare una piccola ma significativa modifica alla ricetta della sua bevanda del cuore. Seguendo la scia di quanto avviene già in Messico, il presidente vorrebbe far sostituire lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio con un altro ingrediente.

Trump ha convinto Coca Cola?

Quella fra il tycoon e Coca-Cola è una lunga storia d’amore (intaccata qua e là da qualche screzio). Trump è un inguaribile bevitore della bevanda nera, tanto da aver fatto installare (e poi subito reinstallare alla sua seconda elezione) un pulsante nello Studio Ovale della Casa Bianca per chiedere immediatamente un rinfrescante bicchiere sulla sua scrivania, rigorosamente in versione diet.

L’influenza del tycoon sull’azienda di Atlanta non è da poco; lo dimostra anche la bottiglia commemorativa realizzata in occasione del suo insediamento. Allora perché non approfittarne provando addirittura a chiedere una modifica della frizzante ricetta? Come parte del piano “Make America Healthy Again” – che procede tra affermazioni salutistiche e fatti che dimostrano tutto il contrario – Donald ha chiesto a Coca-Cola di fare negli States ciò che già fa in Messico: sostituire lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio con “vero zucchero di canna”, per rendere la bevanda, a suo dire, più salutare.

A questo punto le domande sono due. La prima è: l’ingrediente suggerito dal repubblicano è davvero “migliore” rispetto a quello già usato? In passato sono stati effettuati alcuni studi sulla questione, ma a grandi linee è bene ricordare che si tratta in entrambi i casi di zuccheri aggiunti, da consumare con moderazione.

Il secondo interrogativo è: Trump è davvero riuscito a convincere Coca-Cola ad apportare la modifica? A detta sua, come racconta sul suo social Truth, sembrerebbe di sì, ma il colosso statunitense ci va coi piedi di piombo: “Apprezziamo l’entusiasmo del presidente Trump per il nostro iconico brand Coca-Cola. Verranno presto condivisi maggiori dettagli su nuove offerte innovative all’interno del nostro catalogo prodotti Coca-Cola”. Che si possa leggere una mezza conferma in questa dichiarazione?