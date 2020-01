Pernigotti: in forse il nuovo stabilimento a Novi Ligure

Parrebbe in forse la costruzione del nuovo stabilimento della Pernigotti a Novi Ligure, indicato dall’azienda come una delle soluzioni per il rilancio. A frenare il progetto sarebbe proprio la mancanza di spazi dove avviare la costruzione del nuovo impianto, che si era resa necessaria per risolvere una serie di problematiche relative alla situazione attuale e provare a far ripartire l’azienda con una nuova marcia.

Lo stabilimento attualmente utilizzato dall’azienda, infatti, si trova nel centro abitato di Novi Ligure, con ovvie difficoltà logistiche, e necessita di una grossa ristrutturazione. Motivo per cui Pernigotti aveva indicato questa via come una delle opzioni per il rilancio della produzione, la più auspicabile, probabilmente, anche per l’eventuale possibilità di cambiare poi destinazione d’uso agli immobili attualmente utilizzati in città e rivenderli come residenziali.

Invece, sembra che la strada verso la costruzione di un nuovo stabilimento sia ancora lunga, dal momento che l’azienda ha reso noto che non ci sono aree disponibili per il progetto in tutto il territorio comunale.

E, anche se il sindaco di Novi Ligure Gian Paolo Cabella sostiene che le aree ci sono, eccome, questa è una difficoltà che potrebbe mettere in discussione il rilancio stesso dell’azienda.

[Fonte: La Stampa]