Pernigotti, la chiusura della vendita delle azioni è stata rinviata al 20 ottobre

di Luca Venturino 3 Ottobre 2022

Giovedì 20 ottobre 2022 – questa la data in cui, salvo nuovi imprevisti o cambi di programma, avverrà la chiusura della vendita del pacchetto azionario di Pernigotti. Ad annunciarlo è Raffaele Benedetto di Flai Cgil: vi ricordiamo, nel contesto dell’affare in questione, che intorno alla metà dello scorso luglio Pasentis Holding, proprietaria di Pernigotti, aveva sottoscritto un contratto preliminare con Lynstone, società veicolo del Gruppo Jp Morgan, individuando la fine di settembre come periodo per il closing dell’operazione commerciale. La società finanziaria a stelle e strisce, tuttavia, ha chiesto di rinviare di alcune settimane: secondo quanto lasciato trapelare la proroga sarebbe legata ad alcune semplici questione burocratiche da verificare, compresa – secondo le parole di Benedetto – la comunicazione da parte del Ministero della concessione della cassa integrazione.

“Nonostante il 19 settembre sia stata prorogata di altri 12 mesi la cassa integrazione straordinaria in continuità con quella per riorganizzazione scaduta il 30 giugno, Jp Morgan aspetta ancora” ha commentato a tal proposito Benedetto. “Forse anche per il fatto che, dopo il voto delle Politiche del 25 settembre, deve cambiare la compagine di Governo”.

Nonostante l’affare sembri destinato a chiudersi come accordato, i sindacati lamentano come questa richiesta non sia un bel biglietto da visita considerando che “a informare i ministeri siamo stati noi e non una comunicazione ufficiale scritta. E, quindi, un’altra attesa di almeno 20 giorni, l’ennesima nella complessa vicenda Pernigotti, nella speranza poi non si slitti ulteriormente. Di certo, avremmo preferito saperlo direttamente per le vie ufficiali dalla Jp Morgan”.