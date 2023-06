Pernigotti rinnova le ricette del Gianduiotto e del Cremino: inizia il rilancio del brand

Il rilancio del brand di Pernigotti non inizia solo dal rinnovo del logo, ma anche dalla modifica delle ricette del Gianduiotto e del Cremino. E non solo

di Manuela Chimera 2 Giugno 2023

Proseguono le vicende di Pernigotti. Dopo il passaggio totale a JP Morgan, ecco che Pernigotti e Walcor hanno deciso di rivelare quali saranno le loro novità per la stagione autunno-inverno 2023. Il rilancio del brand prevede non solo il rinnovo del logo e del packaging, ma anche migliorie alle ricette del Gianduiotto e del Cremino. E non solo.

Cosa cambia per Pernigotti e Walcor?

Luigi Leonetti, direttore commerciale di Pernigotti e Walcor, ha spiegato che le loro due aziende si preparano a lanciare parecchie novità nei punti vendita in Italia, con colori e grafiche nuovi per le confezioni, senza dimenticare le nuove ricette esclusive con ingredienti selezionati.

Queste le sue parole: “I nuovi package Pernigotti sono frutto di una contaminazione con il mondo del design, allo scopo di portare innovazione e freschezza di stile in un settore ancorato a stilemi molto tradizionali. Dal prossimo autunno, sugli scaffali i nuovi prodotti Pernigotti si faranno notare dai consumatori. Siamo pronti a lanciare un nuovo mondo per gli appassionati del cioccolato”.

Il rebranding partirà con il lancio del nuovo logo, del tutto rinnovato. Nuova sarà anche la linea grafica e il packaging. Ma quello ce più ci interessa sono le ricette. Infatti le due praline iconiche del marchio, il Gianduiotto e il Cremino, infatti, vedranno delle migliorie nelle ricette.

Non si sa ancora precisamente come verranno cambiate (ti prego, niente lecitina di soia fra gli ingredienti), ma si sa già che verranno utilizzate per l’impasto solamente nocciole di origine italiana.

Inoltre pare che ci saranno anche interessanti novità per quanto riguarda il Gianduia spalmabile, i torroncini Cherubini e Pepitas, i Torroni, i Nocciolati Pernigotti e le stecche Pepitas. Ma anche qui non si sa ancora nulla di specifico: tocca aspettare di vedere la lista ingredienti sulle nuove confezioni.

Il tutto sarà corredato di una campagna marketing mirata, con tanto di potenziamento dell’ufficio stampa e di una maggior presenza sui social e sul web.

Stessa cosa succederà con Walcor. L’azienda cambierà il suo logo, con un taglio grafico più mosso. Anche il packaging è stato modificato in modo da adattarsi meglio ai codici di comunicazione della Generazione Z, maggiormente abituata a personaggi interattivi e tridimensionali.

A subire il maggior restyling è stata la linea Horrorween, con tanto di aggiunta di un nuovo sacchetto porta dolci tutto dedicato ad Halloween. Inoltre in occasione del Natale verranno lanciate le nuove monete di cioccolato bianco con il conio britannico e saranno distribuiti i nuovi calendari dell’Avvento con annessi cioccolatini.

Anche per la Befana si prevede un restyling delle calze, con una nuova composizione dei dolci e l’inserimento del Cremino Pernigotti. Saranno anche previsti nuovi prodotti su licenza fra cui quelli con le Principesse, i Supereroi e i Dinosauri.