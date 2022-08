Perugia, un supermercato viene chiuso in seguito a un controllo: sequestrati 170 kg di carne

Un supermercato di Cascia, in provincia di Perugia, è stato chiuso in seguito a un controllo dei Carabinieri.

di Luca Venturino 16 Agosto 2022

Nelle ultime settimane i Carabinieri di Perugia stanno effettuando una serie di controlli nell’ambito igienico-sanitario e della sicurezza sul lavoro su tutto il territorio umbro: nello specifico, i militari dell’Arma hanno di recente preso di mira un supermercato di Cascia, piccolo comune nella provincia, dove di fatto hanno riscontrato una serie di gravi irregolarità che hanno spinto gli agenti delle forze dell’ordine a chiudere temporaneamente l’esercizio commerciale in questione, denunciando inoltre il titolare, elevando una sanzione di natura pecuniaria di 15 mila euro e sequestrando infine più di 170 kg di carne e altri prodotti da forno.

Ma procediamo con ordine: il sequestro sanitario amministrativo, come accennato, ha riguardato esclusivamente prodotti di carne e da forno, segnalati alle autorità sanitarie locali in quanto del tutto privi delle informazioni riguardanti la tracciabilità e, in alcuni casi, perfino scaduti. Le altre irregolarità, invece, riguardano una serie di omissioni che di fatto spaziano dalla mancata designazione del responsabile della prevenzione a quella della mancata nomina del medico competente, oltre alla mancata consegna ai lavoratori dei dispositivi individuali di sicurezza. Allo stesso titolare, che nel frattempo dovrà rispondere all’Autorità giudiziaria, è stata inoltre contestata la mancata sorveglianza sanitaria su due dei suoi dipendenti. Il supermercato rimarrà dunque chiuso fino a quando le condizioni regolari di lavoro non saranno regolarmente ripristinate.