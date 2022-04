Pesaro Urbino, incendio in un ristorante: il locale è completamente distrutto

di Luca Venturino 20 Aprile 2022

Nel pomeriggio di ieri, martedì 19 aprile, il ristorante pizzeria “Il Chiosco al lago” di Macerata Feltria, piccolo comune situato nella provincia di Pesaro Urbino, è stato completamente divorato dalle fiamme di un incendio. I vigili del fuoco, giunti in loco appena ricevuta la segnalazione di un’emergenza, non hanno potuto fare altro che controllare che il fuoco non si allargasse alle strutture limitrofe, ma di fatto non hanno avuto modo di intervenire per salvare il locale in questione.

Fortunatamente, al momento dello scoppio dell’incendio, il ristorante era completamente deserto e pertanto non ci sono stati feriti o ustionati. Al momento, gli agenti dell’Arma dei Carabinieri della caserma locale stanno indagando quali possano essere le cause del rogo, ma non è ancora stata redatta alcuna ipotesi concreta. Stando alla ricostruzione degli eventi, tratta anche a partire dai racconti di alcuni testimoni che hanno assistito all’incendio, pare che si siano sentiti anche alcuni scoppi di bombolo del gas normalmente utilizzate per alimentare i fornelli.