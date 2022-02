Pesca, catturato un pesce coniglio vicino Messina: è una specie aliena

di Luca Venturino 7 Febbraio 2022

Attenzione, aliena non significa che è atterrato con un UFO e che ha intenzione di rubare le mucche del vicinato, ma è comunque una notizia piuttosto preoccupante: il pesce coniglio, infatti, è originario del Mar Rosso, e trovarla nella acque del Mediterraneo, vicino Messina, è chiaro sintomo che il cambiamento climatico sta ormai operando anche nel settore della pesca.

L’esemplare è stato catturato nei pressi di Milazzo, per l’appunto in provincia di Messina, e possiede alcuni aculei velenosi in grado di procurare ferite dolorose. Come abbiamo anticipato è originario del Mar Rosso, ed è giunto nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez. “Ultimamente sta espandendo la sua presenza anche nelle acque italiane” ha commentato a proposito Carmelo Isgrò, biologo a capo del Museo del mare. “La stabilizzazione nel Mediterraneo di specie come questa è anche frutto del riscaldamento globale che porta all’innalzamento delle temperature anche nel nostro mare. Consegnerò l’esemplare al docente Francesco Tiralongo dell’università di Catania, responsabile del progetto AlienFish, per studi scientifici più approfonditi”.