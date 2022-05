Pesca con esche artificiali: l’Italia è campione del mondo

di Luca Venturino 2 Maggio 2022

L’Italia conquista, grazie a due prove impeccabili, il primo posto del podio nel campionato del mondo di pesca con esche artificiali da riva, svoltosi nel fine settimana appena terminato sulle rive del fiume Biferno, che attraversa il Molise. Una vittoria che di fatto permette allo Stivale di aggiudicarsi il primo posto assoluto della classifica della disciplina, piazzandosi così davanti alla Slovacchia, che occupa il secondo posto assoluto, e dalla Polonia, che invece occupa il terzo.

L’annuncio arriva direttamente dalla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas), che sottolinea come gli atleti azzurri siano riusciti a imporre un vero e proprio dominio sugli altri partecipanti, conquistando di fatto tutti e tre i gradini del podio individuale: nello specifico, il titolo di campione del mondo della disciplina in questione è stato vinto dal sulmonese Bruno Mariano Spino, seguito dal marchigiano Luca Benedetti e dal luinese Valentino Vidrasc. Il campionato ha visto partecipare in tutto quattordici nazioni.

“Il fiume Biferno, uno spot molto tecnico ha permesso anche variazioni all’interno della classifica nel corso delle due giornate di gara” scrive la Fipas. “La squadra italiana ben guidata da Marino Poloniato e Gianni Scagnet, però, si è dimostrata, sin dal primo turno, altamente preparata ed agguerrita. Le catture rilevate su tutto il campo gara hanno regalato divertimento e spettacolo ad atleti e pubblico. L’attenta organizzazione messa a punto dal comitato organizzatore lascerà, sicuramente, un ottimo ricordo in tutti i partecipanti”.