Pesca, continuano le proteste: bloccato l’accesso dei camion al mercato ittico

di Luca Venturino 26 Maggio 2022

Continuano le proteste per il caro carburante che nel corso delle ultime settimane hanno scosso l’intero settore della pesca italiana: dopo la ripresa del blocco nelle marinerie di tutta Italia, infatti, nella notte tra il 24 e il 25 maggio i pescatori di San Benedetto del Tronto (in provincia di Ascoli Piceno) hanno formato una sorta di catena umana per bloccare i due ingressi nel porto locale, impedendo di fatto l’accesso ai camion che avrebbero dovuto raggiungere il mercato ittico.

Lo scopo della protesta, in questo caso, era di presidiare le vie d’accesso in modo da il pesce proveniente dalla Croazia e da altri porti italiani (dove di fatto si continua tuttora a pescare nonostante la situazione di emergenza) a bordo dei camion in questione non fosse messo all’asta l’indomani. Un’operazione coordinata che di fatto ha avuto successo: gli agenti della Polizia locale sono intervenuti, evidentemente allertati da quanto stava accadendo, ma si sono limitati a monitorare la situazione. L’intera nottata è passata senza registrare alcuno scontro.

Non si tratta, a onor del vero, della prima notte di tensione al porto di San Benedetto: tra domenica e lunedì, infatti, i pescatori di altre marinerie hanno hanno raggiunto il centro abitato per convincere i propri colleghi ad aderire allo sciopero contro il caro gasolio – e si direbbe che hanno avuto successo.