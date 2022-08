Pesca e acquacoltura, via libera alle domande di accesso ai contratti di filiera

Sul sito del Mipaaf è stato pubblicato l'Avviso per le domande di accesso ai contratti di filiera per i settori di pesca e acquacoltura.

di Luca Venturino 9 Agosto 2022

Sul sito ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera per il settore della pesca e dell’acquacoltura: la somma stanziata ammonta complessivamente a 50 milioni di euro, mentre di fatto le domande dei soggetti interessati dovranno pervenire alle autorità entro il 31 ottobre del 2022.

L’obiettivo del bando in questione è quello di rilanciare il settore attico in modo da valorizzare le stesse produzioni nazionali: in questo contesto i contratti di filiera rappresentano un elemento innovativo nei comparti interessati e di fatto possono essere articolati nelle diverse fasi della filiera ittica – da quella di produzione a quella trasformazione, passando anche per la commercializzazione e la distribuzione finale dei prodotti stessi. Importante notare, per di più, che il provvedimento in questione va di fatto ad attuare una delle misure previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ossia gli interventi inerenti ai “Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura”.

I soggetti interessati al bando di cui sopra possono analizzare i criteri e le modalità di presentazione delle domande – così come le modalità di erogazione degli stessi finanziamenti – direttamente dal sito del Mipaaf: importante ricordare, come vi abbiamo già anticipato, che le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre dell’anno in corso.