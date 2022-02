Pesca: in Sardegna previsti aiuti per 2 milioni di euro

di Luca Venturino 25 Febbraio 2022

A partire dal 7 marzo 2022 sarò possibile presentare le domande per accedere al Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura (Feamp), che consiste in finanziamenti dal valore complessivo di quasi 2 milioni di euro. La misura è rivolta alle aziende della Sardegna che, nel corso degli ultimi anni, si sono trovate “in difficoltà per cause non dipendenti dalla loro capacità operativa”.

Il Fondo si compone di due interventi, il primo dei quali riguarda una serie di indennizzi dal valore complessivo di 500 mila euro a favore dei molluschicoltori, che dal novembre del 2019 al febbraio del 2022 si sono trovati a fare i conti con “morie derivate da circostanze eccezionali” (e ricordiamo, inoltre, che in Sardegna la pesca dei ricci di mare è bloccata fino al 2024). Il secondo intervento, invece, è finalizzato a rafforzare “la filiera della trasformazione nel settore della pesca attraverso il finanziamento di macchinari, impianti e strutture che migliorino l’efficienza delle importanti aziende che operano in un segmento produttivo in costante crescita”, come spiega l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia. Ci sarà tempo fino al 22 aprile per presentare le domande di adesione.