Pesca, in Sicilia nasce l’Accademia del Tonno Rosso: rilancerà le tonnare

di Marco Locatelli 18 Marzo 2022

In Sicilia è stata fondata l’Accademia del Tonno Rosso. Un’iniziativa che intende rilanciare l’antica tradizione delle tonnare della regione, dove ad oggi ci sono oltre 80 aziende di trasformazione del pesce con centinaia di dipendenti.

“Vogliamo rilanciare l’antica secolare tradizione siciliana delle tonnare che rischia di estinguersi e lo facciamo con una partnership tra Regione Siciliana e l’Accademia del Tonno Rosso in Sicilia, istituzione di carattere culturale, siglando un patto di collaborazione per mantenere vivi i luoghi, le tonnare, oggi luoghi di archeologia industriale, dove il tonno veniva lavorato e poi esportato. Un’iniziativa che punta anche a ricordare i valori nutrizionali del tonno e il valore della pesca sostenibile a tutela del nostro mare”. Così il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, presentando l’Accademia del Tonno Rosso in Sicilia, presieduta da Maurizio Scaglione.

L’obiettivo dell’Accademia è di capitalizzare la grande eredità costituita dalla tradizione dell’industria del tonno – arricchita da importanti siti di archeologia industriale – e trasformare il patrimonio di storia e di conoscenze in opportunità di sviluppo per le aziende e il territorio.

Le finalità sono culturali, formative, divulgative e socioeconomiche – ha spiegato la Regione – con l’obiettivo di restituire centralità al capitale umano e produttivo che ruota intorno a questa realtà.