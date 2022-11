Pesca: inventato un nuovo tipo di “ghiaccio cremoso” per conservare il pesce

Nel settore della pesca è stato inventato un nuovo tipo di ghiaccio cremoso per conservare il pesce con maggior efficienza. Ma come funziona?

di Manuela 4 Novembre 2022

Arriva una novità nel settore della pesca: il ghiaccio cremoso per conservare il pesce. Il “Creamy Ice” è un nuovo tipo di ghiaccio dalla consistenza cremosa che serve per abbattere e conservare il pesce con maggior efficienza.

Grazie alla ricerca realizzata dall’azienda MedicAir Food, azienda nota perché specializzata nella produzione di gas medicale, è stato possibile ideare questo nuovo tipo di ghiaccio. Ma come funziona?

In pratica il Creamy Ice è formata di acqua salata sotto forma di microsfere a bordo smussato e gas aggiunti. La novità vera sta negli additivi usati: i gas permettono una conservazione migliore senza danneggiare il pescato, riducendo così anche gli scarti.

Alessandro Bacci di MedicAir ha spiegato che, una volta prelevato e immesso negli appositi contenitori, senza necessità di pellicole protettive, grazie al ghiaccio cremoso il pesce viene abbattuto in pochissimi minuti, riuscendo a raggiungere una temperatura molto bassa rapidamente. In questo modo il prodotto può essere conservato per lunghi periodi.

In questi casi, però, la preoccupazione è sempre relativa ai costi, ma Bacci rassicura tutti: sono simili a quelli del ghiaccio tradizionale. Tranne una leggera imbibizione delle carni, gli effetti positivi di Creamy Ice sul pesce sono diversi: