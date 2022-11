Pesca, la Commissione Eu approva il piano 2021-27 per l’Italia: sul piatto 1 miliardo di euro

La Commissione Eu ha approvato il piano 2021-27 del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per l'Italia.

di Luca Venturino 7 Novembre 2022

La Commissione europea ha recentemente approvato il piano 2021-27 del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (Emffa) per l’Italia. In termini di numeri, significa un importo complessivo di 987,2 milioni di euro da declinare nei sei anni a venire, di cui circa la metà (518,2 milioni di euro, a essere precisi) provenienti dal bilancio europeo. È importante notare, secondo quanto lasciato trapelare dalle autorità europee, che di fatto circa la metà complessiva dei fondi saranno destinati alla filiera della pesca sostenibile, con l’obiettivo di porre fine al rigetto delle catture indesiderate, ridurre la sovraccapacità in alcune flotte e migliorare il monitoraggio e la raccolta di dati sulle attività di cattura.

Vi ricordiamo, in questo contesto, che di fatto il Mediterraneo è il bacino con il più alto tasso di sovra sfruttamento al mondo: non dovrebbe sorprendere, dunque, che una buona percentuale dei fondi sia stata declinata in questa direzione. A tal proposito, segnaliamo che più di un terzo dei fondi sarà invece dedicato alle attività di acquacoltura sostenibile, alla trasformazione e commercializzazione; mentre le risorse economiche rimanenti verranno dedicate all’economia blu sostenibile e al rafforzamento della governance internazionale degli oceani.

“Il programma sosterrà la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici in Italia” ha commentato il commissario Ue competente, Virginijus Sinkevicius “e promuoverà inoltre l’acquacoltura sostenibile e le attività di trasformazione, nonché il rafforzamento dell’acquacoltura e del settore della pesca, compresa la lavorazione dei prodotti ittici”.