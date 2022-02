Pesca, lo stop ai ricci di mare slitta al 15 aprile

L'entrata in vigore dello stop alla pesca di ricci di mare in Sardegna è slittata dal 22 gennaio al 15 aprile 2022.

di Luca Venturino 3 Febbraio 2022

Lo stop alla pesca dei ricci di mare, previsto inizialmente per il 22 gennaio con una durata di tre anni, slitta fino al 15 aprile: lo ha deciso all’unanimità il Consiglio regionale della Sardegna tramite una leggina entrata con procedura d’urgenza, che di fatto accoglie le rimostranze presentate dalle associazioni di pescatori professionisti in occasione dell’ultima seduta della commissione Attività produttive.

Il blocco, quando entrerà in vigore, avrà comunque una durata di tre anni, e vista la recente posticipazione verrà prorogato fino al 30 aprile 2025. “Il confronto con le associazioni in commissione è stato costruttivo e ha fatto emergere tutto ciò che è stato detto in quest’Aula” spiega la vicepresidente della Regione Sardegna Alessandra Zedda, che ha definito la scelta del Consiglio “un atto di grande responsabilità” che permette alle famiglie impiegate nel settore di “allungare la stagione” tramite la “possibilità di non interrompere la loro fonte di sussistenza”.