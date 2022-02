Pesca: maxi sequestro in Sicilia di pesce spada e tonno rosso

di Marco Locatelli 21 Febbraio 2022

Dopo due settimane di indagini, si è conclusa l’operazione “Sirio” condotta dalla Guardia Costiera in Sicilia, nelle provincie di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa che ha portato al sequestro di diverse tonnellate di pesce, tra cui pesce spada e tonno rosso.

“Sirio” è un’operazione mirata al controllo sulla filiera della pesca con l’obiettivo di verificare la cattura, la detenzione e la commercializzazione di specie non rispondenti alla taglia minima biologica di riferimento, con particolare attenzione al pesce spada, in questo periodo dell’anno tutelato da regolamenti nazionali e comunitari al fine di favorirne la riproduzione per evitarne l’estinzione nel Mediterraneo.

Di particolare rilevanza l’attività congiunta svolta da qualificati Ispettori pesca appartenenti alla Capitaneria di porto di Catania, Riposto e Acireale, i quali nel corso di articolate attività di intelligence condotte nell’ambito territoriale di Catania e provincia ed estese al territorio di Messina, hanno consentito il rinvenimento ed il sequestro presso un deposito logistico destinato alla distribuzione all’ingrosso, di oltre 6 tonnellate di specie ittiche congelate di varia tipologia, sprovvisti di documentazione di tracciabilità, con prevalenza di tonno rosso e pescespada. All’atto del controllo, a cui erano presenti i veterinari dell’Asp di Messina, sono state rilevate carenze igienico sanitarie e la presenza di prodotti scaduti, utilizzati per il confezionamento di preparati gastronomici, pertanto tutto il prodotto ittico è stato avviato alla distruzione presso un centro di smaltimento rifiuti.

Inoltre, in provincia di Catania, presso un noto produttore di conserve è stata accertata la presenza di oltre 2500 Kg di Tonno Rosso privo della prevista documentazione attestante la provenienza e, per questo, posto sotto sequestro – in via cautelativa – in attesa del campionamento della istamina (legata alla cattiva conservazione del pesce), a cura del personale medico veterinario dell’ASP di Catania, per accertarne la commestibilità e l’idoneità al consumo umano.

Ad Acireale presso un grossista sono stati rintracciati 26 esemplari di pesce spada allo stato novello (sotto misura), cosiddetti “spadotti”, che a seguito di accertamenti da parte dei sanitari dell’ASP di Acireale, che lo ha dischiarato idoneo al consumo umano, è stato devoluto al Banco Alimentare della Sicilia orientale, per la successiva distribuzione alle famiglie meno abbienti.

L’intera operazione ha portato al sequestro di circa 10 tonnellate di prodotto ittico, di diverse attrezzature di pesca illegalmente detenute ed utilizzate dai pescherecci controllati e l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 52.000 euro.

L’impegno del Corpo della Guardia Costiera mirato ad effettuare controlli sull’intera filiera della pesca è rivolto a garantire al consumatore finale la tracciabilità del complesso percorso del pescato, che dal mare giunge fino alle nostre tavole, in modo tale da assicurare la piena commestibilità e scongiurare il verificarsi di qualsiasi criticità che possa essere collegata al consumo di un prodotto commercializzato senza i prescritti requisiti in materia di risorse ittiche dettati dall’Unione Europea.