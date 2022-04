Pesca: nasce la linea di borse ricavate dalle reti abbandonate in mare

Giglio.com ha realizzato in collaborazione con Risacca una linea di borse ricavate dalle reti da pesca abbandonate in mare-

di Luca Venturino 20 Aprile 2022

Una linea di borse acquistabili online, il cui ricavato verrà interamente devoluto alla realizzazione di un laboratorio artigianale nel Trapanese, e realizzate grazie all’impiego delle reti da pesca abbandonate in mare: si tratta di Risacca x Giglio.com: Proudly re-made in Mediterraneo, l’ultimo progetto di economia circolare intrapreso da Giglio.com che si pone come obiettivo la salvaguardia dell’ambiente marino attraverso il recupero e il riciclo degli scarti.

Come accennato, le borse in questione sono acquistabili attraverso l’apposita piattaforma della società, e l’intero ricavato delle vendite verrà impiegato nella realizzazione di un laboratorio artigianale a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, che tenterà di dare nuova vita agli scarti del mare. Si tratterà di una vera e propria sartoria sociale dove gli artigiani e gli operatori del luogo si sforzeranno di recuperare e reimmaginare le reti da pesca abbandonate come oggetti di arredo e design, di cui a tutti gli effetti le eco-bags che formano la collezione, realizzate per l’appunto con rete recuperata, rigenerata e lavora artigianalmente, sono l’esempio perfetto.

“Da sempre ispirati dal Mediterraneo, Risacca x Giglio.com è la sintesi dei valori che più rappresentano le nostre radici: sostenibilità ambientale e inclusività sociale” ha spiegato Giuseppe Giglio, presidente e amministratore delegato di Giglio.com. “Ogni anno nella sola Mazara del Vallo vengono abbandonate dieci tonnellate di reti da pesca. Grazie alla collaborazione con Risacca stiamo contribuendo al loro riciclo e a realizzare il primo laboratorio artigianale nel cuore del Mediterraneo, generando lavoro in maniera sostenibile”.