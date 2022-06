Pesca, nel 2021 la Guardia costiera scopre 4.448 illeciti: sequestrate 481 tonnellate di prodotto

La Guardia costiera ha sanzionato i produttori non in regola per 6,7 milioni di euro.

di Marco Locatelli 29 Giugno 2022

Un 2021 nero per la Guardia costiera nell’ambito dell’operazione di tutela della pesca. Nei 12 mesi dello scorso anno su 107 mila ispezioni sono stati riscontrati 4.448 illeciti, da cui è scaturito il sequestro di oltre 481 tonnellate di prodotto irregolare.

La Guardia costiera ha sanzionato i produttori non in regola per 6,7 milioni di euro. I dati in questione sono stati presentati dalla Guardia costiera nel rapporto annuale del Corpo presentato alla presenza del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini e del comandante generale, ammiraglio Nicola Carlone.

Restando in tema pesca, è di ieri la notizia che USA e UK rifiutano di stabilire i limiti di pesca per quanto riguarda la spigola cilena. Una faccenda in cui c’è lo zampino della Russia che ha deciso di ostacolare i tentativi di fissarne i limiti di cattura.