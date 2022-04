Pesca, serie di controlli a Corigliano Rossano: sequestrata una tonnellata di pesce

di Luca Venturino 14 Aprile 2022

Una serie di controlli eseguiti nell’ambito delle attività di controllo della pesca e del commercio dei prodotti ittici dai Carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, ha portato al sequestro di più di una tonnellata di prodotti e un totale complessivo di sanzioni amministrative pari a 65 mila euro.

Le ispezioni dei militari, coadiuvati nelle loro operazioni dalla Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Corigliano Rossano e dai militari della Capitaneria di Porto di Corigliano, sono cominciate fin dalle prime ore del mattino con il rinvenimento di circa 605 chilogrammi di novellame di sarda stipate in un deposito nell’area industriale di un comune nella stessa provincia. Contestualmente, le forze dell’ordine hanno poi ritrovato altri 280 kg a bordo di un furgone: entrambi i carichi sono stati sequestrati e seguiti dall’elevazione di due sanzioni da 25 mila euro. Proseguendo le indagini, gli agenti hanno trovato altri 142 kg di prodotto ittico non idoneo al consumo umano in quanto tenuto oltre i termini minimi di conservazione, e 115 kg a bordo di un’autovettura nei pressi dello stesso deposito in cui si verificò il primo sequestro. Dopo la certificazione del dirigente medico del servizio veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale, che ne ha attestato la non idoneità al consumo umano, tutto il prodotto sequestrato è stato infine distrutto.