Pesca sportiva: negli USA pescatori professionisti scoperti a barare sul peso

di Manuela 5 Ottobre 2022

Un fatto inaudito sta tenendo banco negli USA: nel settore della pesca sportiva, due pescatori professionisti sono stati scoperti a barare sul peso. Cosa mai vista, davvero! Un pescatore che bara sul peso e le dimensioni dei pesci pescati? Una novità assoluta.

O negli Stati Uniti sono dei grandi ingenui o tutti stanno fingendo sorpresa visto il polverone sollevato. Tutto è cominciato quando a inizio ottobre si è tenuto un torneo di pesca sportiva molto gettonato sul lago Erie. Questo torneo si svolge in barca al largo di Cleveland. Per la quarta volta di fila, i vincitori del premio da 30mila dollari sono stati due pescatori sportivi di nome Jacob Runyan e Chase Cominsky.

La coppia è nota in tutto il Nord America per il fatto che vince spesso competizioni del genere. Pare però che i novelli Sampei avessero un asso nella manica. Durante la fase di verifica del pescato il direttore del torneo Jason Fischer (che di lavoro normalmente fa il sergente di polizia) si è leggermente insospettito. La bilancia su cui stava pesando i pesci segnava 15 kg, solo che lui si aspettava che, al massimo, i cinque walleye pesati pesassero 10 kg (perché va bene Sampei e il “salmone più gigante del Canada”, ma in tutti quei pesci fuori taglia c’era qualcosa che non quadrava).

Così Fischer ha seguito il suo fiuto da sergente e ha cominciato a palpeggiare i pesci appena pescati dalla coppia. Così si è accorto che dentro lo stomaco del pesce c’era qualcosa di sospettosamente duro. Il pesce è stato così aperto e, sorpresa sorpresa, nel suo stomaco c’era un piombino da pesca.

Un video ha immortalato le reazioni a questa scoperta e ha fatto subito il giro del web:

Serious Controversy in Pro fishing tournament as multiple-time winners caught stuffing lead weights and other fish filets in their fish to have the heaviest catch to win hundreds of thousands in prizes. pic.twitter.com/Sxqeo2XC0K — Billy (@Billyhottakes) October 1, 2022

Con la consueta pacatezza che contraddistingue gli americani in queste occasioni, ecco che nel video si vedono Fischer e altri partecipanti che iniziano a urlare di tutto contro uno dei due colpevoli, il quale rimane fermo immobile, quasi paralizzato. Successivamente anche gli altri pesci sono stati controllati e altrettanti piombini (o anche pezzi di altri pesci) sono stati trovati al loro interno.

Da qui si è aperto un mondo: come, anche i pescatori barano? Come dice Dr. House, tutti mentono, quindi perché dei pescatori professionisti non possono imbrogliare? E pensare che la coppia, in passato, era stata sottoposta anche a test vari per controllare comportamenti sospetti, una consuetudine a quanto pare nell’ambiente della pesca sportiva. Anche prima del torneo erano stati attentamente controllati, quindi vuol dire che sono veramente in gamba (o rodati) nel mettere in atto queste truffe.

E ora ci si chiede quanti altri imbrogli del genere ci siano stati finora.