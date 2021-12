Pesca, stop cattura cetrioli marini dal 1 gennaio

di Luca Venturino 29 Dicembre 2021

È stato firmato un nuovo decreto del ministero delle Politiche agricole riguardante una nuova limitazione per il settore della pesca: a partire dal primo gennaio 2022, infatti, scatterà il divieto di pescare, detenere a bordo, o trasbordare i cetrioli marini (o, per chi preferisce i paroloni, esemplari di Holothuroidea).

L’annuncio arriva direttamente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), ed è stato firmato dal sottosegretario Francesco Battistoni, che ha spiegato come la decisione sia stata presa alla luce del “sempre maggiore prelievo della risorsa ittica in questione”, in particolar modo nei mercati extracomunitari: la pesca continua potrebbe finire per impattare negativamente sulle aree ecologiche, e minare la loro biodiversità.

“Abbiamo anche considerato il ruolo importante che le oloturie svolgono nell’ecosistema marino”, ha commentato Battistoni, “per cui la loro pesca potrebbe alterare anche gli equilibri sui quali si sorregge l’economia di alcune specie ittiche più commerciali”.