Pesca, Transizione blu: Stefano Patuanelli parla di un piano in 5 punti

Per quanto riguarda la pesca e la cosiddetta "Transizione blu", il ministro Stefano Patuanelli ipotizza un piano in 5 punti.

di Manuela 28 Ottobre 2021

A inizio ottobre il ministro Stefano Patuanelli aveva spiegato che, per quanto riguarda la pesca, era fondamentale coordinare chi lavora nell’Adriatico. Adesso, invece, tramite un video messaggio divulgato durante “Blue Day. Stati generali della pesca e dell’acquacoltura” ha spiegato che per la cosiddetta Transizione blu serve un piano suddiviso in 5 punti.

Il ministro per le Politiche agricole ha rivelato che, per pianificare il Fondo Europeo per gli affari marittimi pesca e acquacoltura (FEAMPA), bisogna concentrarsi su cinque priorità.

Il settore attualmente in Italia è composto da 30mila operatori e 12mila imbarcazioni, per un fatturato totale di 2,2 miliardi di euro. Per poter utilizzare al meglio il Fondo Europeo e procedere verso la Transizione blu è necessario: