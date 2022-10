Pescara: cinghiali invadono una scuola, il cuoco salva i bambini

In provincia di Pescara dei cinghiali hanno deciso di invadere una scuola. Ma ci ha pensato il cuoco a salvare i bambini. Ecco cosa è successo.

di Manuela 26 Ottobre 2022

Invasione di topi a scuola? Presente. Invasione di formiche? Possibile. Invasione di cinghiali? Beh, già più difficile, ma di sicuro la scuola materna statale di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, non scorderà mai di quanto è stata invasa dai cinghiali. A ricordare cosa sia successo è il cuoco della scuola, il responsabile del salvataggio dei bambini.

Al quotidiano abruzzese Il Centro, Giovanni Di Giovanni, cuoco della scuola, ha spiegato cosa sia successo lo scorso 21 ottobre. Durante la mattina una famigliola di quattro cinghiali ha pensato bene di intrufolarsi nell’edificio scolastico. Ovviamente lo hanno fatto con la consueta grazia che contraddistingue questi animali: prima hanno sfondato la recinzione esterna del cortile, poi hanno buttato giù il portone di vetro di ingresso.

Il cinghiale più grande è anche riuscito a entrare in un’aula, gettando nel panico i quindici bambini con annessa maestra che stavano svolgendo le loro normali attività didattiche. In realtà la maestra ha provato a proteggere i bambini: si è messa fra l’animale e i bimbi, solo che durante la manovra ha urtato contro un armadio e si è ferita al fianco.

Sentendo le urla di panico, il cuoco Di Giovanni è subito accorso. Vedendo cosa stesse succedendo, è entrato nell’aula e ha preso i bambini uno per volta, passandoli alla bidella per farli uscire, in modo da poter poi rinchiudere il cinghiale da solo nell’aula.

Dopo aver evacuato l’aula, Di Giovanni ha intrappolato l’animale nella stanza. Fortunatamente durante questa manovra (che di sicuro non è descritta in nessun manuale, dubito che a scuola ci sia un’appendice sul “Cosa fare in caso di invasione di cinghiali” ) nessun bambino è rimasto ferito.

Ovviamente l’animale non è stato per niente contento di essere intrappolato. Così il cuoco è riuscito ad aprire una porta di sicurezza che conduceva all’esterno, permettendo così all’animale ormai imbizzarrito di riunirsi col resto delal famigliola, allontanandosi.

Nel frattempo, mentre cuoco, bidella e insegnante gestivano l’emergenza, ecco che sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri forestali, il sindaco Salvatore Lagatta e i genitori dei bambini che hanno provveduto a riportare i figli a casa.

Attualmente l’edificio scolastico in questione risulta chiuso: bisogna provvedere, infatti, a riparare i danni causati dal passaggio dei cinghiali.