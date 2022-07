Pescara, fermati tre pescatori di frodo: avevano catturato oltre 100 chili di polipi

di Luca Venturino 21 Luglio 2022

Ore passate sott’acqua, a scandagliare le scogliere al largo di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, solo per poi essere multati per diverse migliaia di euro. È quanto capitato a tre pescatori di frodo provenienti dalla Campania, che di fatto si erano organizzati con mezzi isotermici per immergersi in relativa sicurezza e racimolare quanto più bottino possibile. E a onor del vero va ammesso che il bottino era bello abbondante: più di 100 chilogrammi di polipi, tutti catturati in circa 4 chilometri di scogliera. Al momento della riemersione, tuttavia, i tre si sono trovati di fronte i militari del Nucleo Sommozzatori della stazione navale di Pescara.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno fermato i tre, analizzato il loro bottino e infine deciso di rigettarlo in acqua (gli animali erano infatti ancora vivi). Le attrezzature da pesca, invece, sono state sequestrate; mentre le sanzioni amministrative elevate ammontano a un totale complessivo di circa 18 mila euro. “La Guardia di Finanza, oltre a tutelare un’economia sana, nel profondo rispetto per chi esercita questo tipo di attività in maniera professionale e regolare” ha commentato in riferimento alla vicenda il tenente colonnello pilota Donato Vito Antresini, comandante del Reparto Operativo Aeronavale della guardia di finanza di Pescara “tiene in particolar modo ad evidenziare quanto possa essere rischioso svolgere questo tipo di pesca soprattutto durante le ore notturne. I pescatori di frodo infatti si immergono da soli e per molte ore, mettendo a repentaglio la loro vita”.