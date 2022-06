Pescara, la Bomba Gelato di Niko Romito approda in città sabato 2 luglio

di Luca Venturino 28 Giugno 2022

La Bomba di Niko Romito torna per le vie di Pescara indossando, questa volta, un abito prettamente estivo e ripieno di gelato espresso: a partire da sabato 2 luglio 2022, infatti, in un piccolo locale in via Trento approderà Bomba Gelato Temporary, un locale pop up che di fatto ripropone la formula del cibo di strada iconico e popolare declinato in una versione più divertente e contemporanea.

Si tratterà, come accennato, di una nuova declinazione di un format già conosciuto – quello della Bomba, per appunto, sfera di pasta lievitata e fritta – secondo la più classica tradizione estiva – quella del gelato. Il progetto verrà lanciato in anteprima assoluta a Pescara proprio dove nell’ormai lontano dicembre 2020 fu lanciato il primo Bomba Temporary, allora accolto con immenso calore dai cittadini. Ricordiamo che di fatto la Bomba è vegetariana, del tutto priva di grassi animali, e la sua ultima incarnazione aumenta esponenzialmente il fattore “golosità”: il gelato in questione è infatti una evoluzione del gelato tradizionale, mantecato espresso a una temperatura inferiore per un manto più cremoso, morbido e leggero, che di fatto si fonde con il corpo soffice e caldo della Bomba. Sappiamo, però, che a voi golosi ciò che interessa veramente sono i gusti disponibili: Nocciola Piemonte IGP, Pistacchio di Sicilia Feudo San Biagio, Fondente di Cacao e Nocciola e Fiordilatte e Ciliegia biologica.