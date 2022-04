Pescaria apre il suo primo punto vendita all’estero

Dopo undici locali in Italia ora Pescaria, il locale di panini di mare nato in Puglia, sbarca con il suo primo punto vendita a Vienna.

di Valentina Dirindin 25 Aprile 2022

Da Polignano a Mare alla conquista del mondo: Pescaria, il fast food di panini di mare nato in Puglia sette anni fa apre il suo primo punto vendita all’estero, a Vienna.

Dopo l’apertura di undici locali in Italia (Polignano, Trani, due a Milano, Bologna, Torino, Roma, Napoli, Verona, Trento, Padova) il brand ha appena annunciato l’apertura di quattro nuove insegne nei prossimi dodici mesi: una ha inaugurato qualche giorno fa a Padova, dove Pescaria ha lanciato il suo secondo punto vendita in Veneto (il primo è a Verona, inaugurato a ottobre 2021) – dove Pescaria ha per la prima volta inserito in menu lo spritz. E poi, appunto, l’approdo in terra straniera, a Vienna, di cui si sa ancora molto poco, tranne che è in programma.

A ideare Pescaria, nel 2015, è stato Bartolo L’Abbate, storico commerciante ittico pugliese e oggi amministratore delegato dell’azienda, insieme allo chef Lucio Mele e a Domingo Iudice (co-fondatore e CMO di Pescaria, tra i 100 direttori marketing italiani di successo secondo Forbes). Nel 2016 è stata inaugurata la prima sede di Pescaria a Milano in via Bonnet, nel 2018 è arrivato il secondo store in via Solari e nel 2019 quello di Torino, in una location esclusiva su due piani in Piazza Carignano, poi Roma, Bologna, Napoli, Verona, Trento, Padova e a breve Vienna, per una catena di successo che oggi dà lavoro a oltre duecento persone.