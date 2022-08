Pesce, esportazioni in aumento: si stima una crescita del 5% per quest’anno

di Luca Venturino 1 Agosto 2022

Il settore ittico vede un aumento sia delle esportazioni che delle importazioni: stando alle stime redatte da TuttoFood sui dati di EportPlanning, infatti, l’import italiano del settore ittico dovrebbe crescere del 2,5% nell’anno corrente, per poi proseguire e ampliare questa tendenza negli anni a venire (nel triennio 2023-2025 si segna una crescita del 7,7%); mentre per quanto riguarda l’export di pesce dello Stivale si attende un aumento del 5% quest’anno e, di nuovo, una netta accelerazione nel prossimo triennio (+8.6 per cento, in questo caso).

Interessante notare, tornando nel contesto delle importazioni del settore ittico, che nel 2021 il valore complessivo delle transizioni di mercato è arrivato a quota 3,7 miliardi di euro con Spagna (19.8%), Norvegia (12.5%), Svezia (9.6%), Paesi Bassi (9%) e Danimarca (8.5%) che si sono rivelati come alleati migliori. Per quanto concerne invece le esportazioni, il valore commerciale complessivo del 2021 segna 378 milioni di euro, con Spagna (24.3%),Germania (9.7 %), Francia (7.9%), Portogallo (6.1%), Austria (6%), Giappone, Svizzera e Sud Corea che si sono affermati come mercati principali. A fronte di una produzione nazionale che, secondo le stime dell’anno scorso, dovrebbe attestarsi sui 644 milioni di euro, il consumo apparente dovrebbe invece scavalcare facilmente il muro dei 4 miliardi di euro – una tendenza di forte crescita se si considera che a metà del decennio scorso il suo valore era inferiore ai 3 miliardi di euro. Rimarrà da vedere, tuttavia, l’impatto delle numerose giornate di sciopero e protesta di quest’anno per il prezzo dei carburanti.