Pesce, in un ristorante di Dubai un QR code dice tutto su quello che hai nel piatto

di Luca Venturino 30 Dicembre 2021

Dal Rockfish, un ristorante italiano sul litorale di Dubai, arriva l’introduzione di un QR code che permette ai commensali di verificare provenienza, metodo di trasporto, certificazione di acquisto e molte altre informazioni del pesce che hanno intenzione di consumare.

L’idea è quella di combattere la frode e altri inganni nella catena di approvvigionamento nel mercato del pesce, che rende quasi del tutto impossibile per gli acquirenti capire da dove proviene ciò che si è ordinato al ristorante. E così ecco che l’aragosta presentata come appena pescata è in realtà congelata da mesi, o che il salmone selvatico proviene invece da un allevamento. Lo stesso executive sous chef del Rockfish, Marco Acquaroli, ha affermato che nel settore ci sono molti “prodotti falsi o nomi falsi”, che appaiono nei menu dei ristoranti di tutto il mondo.

Il ristorante è giunto a questa soluzione grazie alla sua collaborazione con Seafood Souq, un mercato di e-commerce che collega acquirenti e venditori di pesce tracciando ogni movimento della catena di approvvigionamento, e fornendo infine ai propri clienti – come per l’appunto Rockfish – gli strumenti necessari per effettuare acquisti sostenibili e onesti. “Qui cerchiamo freschezza, qualità, sostenibilità e tracciabilità”, ha commentato chef Acquaroli. “E ora i nostri ospiti sono sicuri al 100% di dove si trovava il pesce nelle ultime 24 ore”.