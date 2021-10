Pesce spada affumicato di Gastronomia Valdarnese, richiamo per rischio microbiologico

di Luca Venturino 22 Ottobre 2021

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute è stato appena pubblicato un nuovo richiamo, questa volta riferito al Pesce spada affumicato di Gastronomia Valdarnese che, a seguito delle verifiche condotte dal Ministero, ha rivelato un rischio microbiologico.

Il nome commerciale completo ed esatto del prodotto è “Carpaccio di Pesce spada affumicato”, con marchio di prodotto Gastronomia Valdarnese e commercializzato secondo la ragione sociale dell’OSA Gastronomia Valdarnese SRL. Più precisamente, il lotto di produzione interessato è quello che risponde alla nomenclatura 63 E 31, con il marchio di identificazione dello stabilimento in cui è stato prodotto IT 2648 CE. Infine, l’unità di vendita in questione è la confezione da 100 grammi con data di scadenza prevista per il 23/10/2021.

Come accennato in precedenza, il motivo del richiamo è legato a un rischio microbiologico: in seguito agli accertamenti, infatti, è stata riscontrata la presenza di Listeria monocytogenes, ossia il batterio responsabile della listeriosi. Alla luce di quanto evidenziato, il Ministero della Salute invita a non consumare il prodotto qualora fosse stato acquistato, e a riportarlo invece presso il punto di vendita.