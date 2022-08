Pesci alieni: attenti a queste 4 specie pericolose non autoctone dei nostri mari

di Manuela 4 Agosto 2022

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) e l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irbim) hanno lanciato l’allarme in merito ai cosiddetti pesci alieni, cioè 4 specie pericolose non autoctone che stanno invadendo i nostri mari.

Le quattro specie in questione sono:

pesce palla maculato

pesce scorpione

pesce coniglio scuro

pesce coniglio striato

Si tratta di specie ittiche che arrivano dal canale di Suez, di origine tropicale ed estremamente invasive per i nostri mari. Segnalate per la prima volta in Sicilia, il problema è che bisogna fare attenzione a non toccarle né quando vi capita di imbattervi in loro durante le immersioni, né se accidentalmente le pescate.

Ecco quanto spiegato dalla campagna “Attenti a quei 4”, nata per permettere a tutti di riconoscere queste specie:

pesce palla maculato : il Lagocephalus sceleratus è un pesce che presenta macchie scure su un dorso grigio-argento. Appartenente alla famiglia Tetraodontidae, oltre ad avere un morso assai doloroso, ecco che in fegato, pelle e organi riproduttivi contiene una neurotossina che provoca paralisi respiratoria e problemi cardiocircolatori che possono portare a morte una persona. Inoltre questa tetradotossina è anche resistente alla cottura

: il Lagocephalus sceleratus è un pesce che presenta macchie scure su un dorso grigio-argento. Appartenente alla famiglia Tetraodontidae, oltre ad avere un morso assai doloroso, ecco che in fegato, pelle e organi riproduttivi contiene una che provoca paralisi respiratoria e problemi cardiocircolatori che possono portare a morte una persona. Inoltre questa tetradotossina è anche resistente alla cottura pesce scorpione : lo Pterois miles è considerata una fra le specie ittiche più invasive al mondo. Questa volta si tratta di un pesce commestibile, ma il pericolo qui arriva dalle spine: le punture sono molto dolorose anche a distanza di 48 ore dalla morte dell’animale. Fa parte della famiglia Scorpaenidae. Le spine sono formate dai primi raggi della pinna dorsale e di quella anale: sono aculei veleniferi. La livrea è a strisce verticali marroni e bianche, con anche le pinne striate. La puntura con le sue spine provoca avvelenamenti di tre gradi. Nel primo si ha eritema, cianosi e ecchimosi della zona colpita; nel secondo intorno alle punture compaiono delle vesciche; nel terzo si ha necrosi locale con parestesie della zona. Più rari i sintomi sistemici come mal di testa, nausea, vomito, dolore addominale, ipotensione, ipertensione, paralisi, difficoltà respiratoria, infarto, edema polmonare, sincope e rari decessi. La tossina è termolabile

: lo Pterois miles è considerata una fra le specie ittiche più invasive al mondo. Questa volta si tratta di un pesce commestibile, ma il pericolo qui arriva dalle spine: le punture sono molto dolorose anche a distanza di 48 ore dalla morte dell’animale. Fa parte della famiglia Scorpaenidae. Le spine sono formate dai primi raggi della pinna dorsale e di quella anale: sono aculei veleniferi. La livrea è a strisce verticali marroni e bianche, con anche le pinne striate. La puntura con le sue spine provoca di tre gradi. Nel primo si ha eritema, cianosi e ecchimosi della zona colpita; nel secondo intorno alle punture compaiono delle vesciche; nel terzo si ha necrosi locale con parestesie della zona. Più rari i sintomi sistemici come mal di testa, nausea, vomito, dolore addominale, ipotensione, ipertensione, paralisi, difficoltà respiratoria, infarto, edema polmonare, sincope e rari decessi. La tossina è termolabile Pesce scorpione pesce coniglio scuro : il Siganus luridus è un pesce erbivoro molto invasivo appartenente alla famiglia Siganidae. È commestibile, ma anche lui ha spine velenose. Ovalare e compresso lateralmente, i raggi delle pinne sono velenosi: il veleno è doloroso, ma non mortale. Segnalati però casi di ciguatera dopo il suo consumo, intossicazione alimentare provocata dall’ingestione di prodotti ittici contenenti una tossina di origine non batterica chiamata ciguatossina . Come sintomi provoca parestesie, prurito, disfagia, astenia, fascicolazioni muscolari, incoordinazione motoria, atassia, vista offuscata, convulsioni e esantemi. Provoca anche alterata percezione del caldo e freddo per mesi

: il Siganus luridus è un pesce erbivoro molto invasivo appartenente alla famiglia Siganidae. È commestibile, ma anche lui ha spine velenose. Ovalare e compresso lateralmente, i raggi delle pinne sono velenosi: il veleno è doloroso, ma non mortale. Segnalati però casi di ciguatera dopo il suo consumo, intossicazione alimentare provocata dall’ingestione di prodotti ittici contenenti una tossina di origine non batterica chiamata . Come sintomi provoca parestesie, prurito, disfagia, astenia, fascicolazioni muscolari, incoordinazione motoria, atassia, vista offuscata, convulsioni e esantemi. Provoca anche alterata percezione del caldo e freddo per mesi Pesce coniglio scuro pesce coniglio striato: il Siganus rivulatus o sigano è un pesce appartenente alla famiglia Siganidae. Anche esso erbivoro e molto invasivo, è ovalare e compresso lateralmente. Anche i raggi delle sue pinne sono velenosi, con punture dolorose, ma non mortali Pesce coniglio striato

[Crediti Foto | Martin, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons – Magnus Kjaergaard, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons – Alexander Vasenin, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons – Roberto Pillon, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons – Roberto Pillon, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons]