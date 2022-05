Peste suina africana, ancora un caso in Liguria: il totale è di 105

di Luca Venturino 3 Maggio 2022

Mentre il Piemonte delibera formalmente il “via libera” ad alcune attività outdoor come il trekking e il biking nelle sue aree meridionali, l’ultimo bollettino redatto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta segnala il ritrovamento di una nuova carcassa infetta da peste suina africana sul territorio della Liguria.

Con quest’ultima segnalazione, il totale complessivo dei casi individuati negli ultimi mesi, concentrati nei boschi che corrono lungo il confine tra Piemonte e Liguria, sale a 105. Nello specifico, l’ultima positività individuata dalle autorità sanitarie è stata trovata nel territorio del comune di Rossiglione, in provincia di Genova, dove di fatto dall’inizio dell’emergenza sono già state riscontrati undici casi.

Chiaro, se è vero che i ritrovamenti in questione continuino a susseguirsi, occorre anche sottolineare che le carte in tavola potrebbero cambiare grazie alla recente firma da parte del ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli sul decreto da 15 milioni di euro da indirizzare agli interventi strutturali. Le risorse finanziarie in questione, infatti, verranno impiegate “per arginare le gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale dei suidi e le pesantissime perdite economiche per tutta la filiera suinicola italiana”. Si attendono, nel frattempo, nuovi notizie circa la situazione degli allevatori liguri: riusciranno a ottenere i rimborsi che gli spettano?