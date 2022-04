Peste suina africana: approvato il decreto per le misure urgenti

L'Aula della Camera ha decretato il via libera per il decreto contenente le misure urgenti per arrestare i contagi da peste suina africana.

di Luca Venturino 6 Aprile 2022

L’Aula della Camera ha dato il semaforo verde al decreto legge per le misure urgenti volte ad arrestare la diffusione della peste suina africana: tra le nuove direttive, è presente l’adozione di piani regionali circa la gestione, il controllo e l’eradicazione del morbo nei suini da allevamento e nei cinghiali, definendo inoltre le procedure da seguire nel caso di animali abbattuti.

Verrà anche istituito un Commissario straordinario, nominato sal presidente del Consiglio su proposta del Ministro della salute, che si occuperà del monitoraggio delle misure in questione, coordinando inoltre le attività del personale veterinario delle aziende sanitari dei territori interessate. Tra le sue responsabilità ci sarà anche la verifica dell’abbattimento degli animali infetti e la conseguente distruzione delle loro carcasse (che, nel caso di suini da allevamento, dovranno essere correttamente smaltite), oltre alla convalidazione delle procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente. È stato inoltre aggiunto, nel corso dell’esame al Senato, l’obbligo di realizzazione di recinzioni temporanee per il contenimento dei cinghiali selvatici nelle zone infette; ed è infine stato introdotto l’obbligo di segnalazione nel caso in cui si dovesse rinvenire in cinghiali feriti o morti. In caso di inadempimento di quest’ultima direttiva, il colpevole andrà incontro a una sanzione amministrativa pecuniaria.