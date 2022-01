Peste suina africana: export a rischio per un valore di 1,7 miliardi di euro

di Manuela 14 Gennaio 2022

Secondo i dati di Cia-Agricoltori Italiani, la peste suina africana mette a rischio l’export nostrano per un valore di 1,7 miliardi di euro (considerando poi che le esportazioni hanno fatto segnare un +12,2% rispetto al 2020). Fra gli allevatori e gli addetti al settore l’allarme è alto.

Mentre il governo vara delle misure (che qualcuno sostiene tardive in quanto è mancata la prevenzione) per cercare di arginare la diffusione della PSA (traduci con: ordinanza con divieto di caccia, pesca, raccolta funghi e tartufi, trekking e mountain biking in Piemonte e Liguria), ecco che la CIA ricorda che questa malattia è in grado di provocare un problema di ordine sanitario capace di danneggiare irreparabilmente tutta la filiera suinicola, soprattutto per quanto riguarda la produzione di prosciutti Dop e Igp.

La Confederazione Agricola ha rammentato a tutti che gli allevamenti italiani adottano già misure di bio-sicurezza molto elevate, ma nonostante ciò ecco che tali misure verranno rafforzate in modo da ridurre i rischi di nuovi focolai.

A proposito della peste suina africana, val sempre la pena ricordare qualche concetto base: