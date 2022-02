Peste suina africana, gli escursionisti protestano per le limitazioni

di Luca Venturino 21 Febbraio 2022

Il focolaio di peste suina africana individuato lo scorso mese nella fascia montana che corre lungo il confine tra Piemonte e Liguria ha portato con sé una buona dose di polemiche: dopo le proteste degli animalisti levate in occasione degli abbattimenti di suini liguri, ecco che scendono in piazza anche escursionisti, appassionati di mountain bike e amanti dell’outdoor.

Equipaggiati con tanto di caschi, biciclette e scarponcini, il gruppo di protestanti si è riunito in piazza De Ferrari, a Genova, per schierarsi contro il mini lockdown disposto nei boschi piemontesi e liguri. Le loro richieste? Ripristinare la possibilità di muoversi, che sia a piedi o in mountain bike. Come spiega Roberto Cuneal, uno degli organizzatori, il divieto stabilito dall’ordinanza ministeriale “non è accettabile”, e pertanto si richiede “un tavolo con la Regione, al fine di ottenere le opportune deroghe all’ordinanza, che devono essere estese a tutti i cittadini che frequentano i boschi. Noi siamo una risorsa per le nostre aree verdi, possiamo gratuitamente e capillarmente essere sentinelle alleate delle istituzioni nel monitoraggio del territorio. Possiamo impegnarci a stare sui sentieri segnalati e a disinfettare le scarpe a fine camminata”.