Peste suina africana: i casi tra Piemonte e Liguria sono 36

di Luca Venturino 14 Febbraio 2022

Secondo l’ultimo report redatto dall’Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta il numero di casi di peste suina africana riscontrati dal 27 dicembre 2021 all’11 febbraio 2022 sono in tutto 36, di cui 19 in Liguria e 17 in Piemonte.

Entrando più nello specifico, il rapporto in questione ha evidenziato l’emergere di un nuovo caso positivo nel territorio del comune di Campomorone, in provincia di Genova: si tratta complessivamente del primo ritrovamento di un contagio in questa zona, che si trova in ogni caso sempre all’interno dell’area infetta. Basti pensare, infatti, che il comune di Campomorone confina con quello di Mignanego, dove erano stati rilevati ben quattro casi di contagio: facile auspicare che gli animali selvatici abbiano deambulato nelle zone di confine permettendo al virus di attaccare nuovi esemplari.