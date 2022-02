Peste suina africana, in arrivo un decreto entro la fine della settimana

Per questa settimana è previsto un decreto per tranquillizzare i mercati e contenere gli effetti della diffusione della peste suina africana.

di Luca Venturino 9 Febbraio 2022

Il focolaio di peste suina africana individuato il mese scorso tra le montagne lungo il confine tra Piemonte e Liguria continua a far preoccupare, soprattutto alla luce dei danni al mercato della carne suina piemontese, ora evitata dal resto d’Italia. La diffusione dei contagi, infatti, sarà oggetto di un nuovo decreto che dovrebbe vedere la luce entro la fine di questa settimana.

A darne l’annuncio è il ministro delle politiche agricole, Stefano Patuanelli, riferendo sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in audizione alle Commissioni riunite Agricoltura di Camera e Senato. Come anticipato l’obiettivo del decreto in questione sarà quello di fornire aiuti ai produttori e alle imprese del settore tamponando quanto possibile il contagio, o, come ha specificato lo stesso Patuanelli, “per tranquillizzare i mercati e contenerne gli effetti”.