Peste suina africana: in missione un team di veterinari UE

Il team di veterinari UE di Euvet (Eu Veterinary Emergency Team) ha avviato, in questi giorni, la missione di sorveglianza sulla peste suina africana in Italia.

di Marco Locatelli 8 Febbraio 2022

Avviata da un paio di giorni, in Italia, la missione di sorveglianza sulla peste suina africana di Euvet (Eu Veterinary Emergency Team), un team di veterinari selezionati dalla Commissione Europea per operazioni di supporto in situazioni di emergenza come questa.

Il gruppo fornirà assistenza scientifica, tecnica, gestionale e pratica per affrontare il virus che sta colpendo nel nostro Paese soprattutto i capi fra Piemonte e Liguria.

La Peste suina africana ha già causato la morte di 31 cinghiali e sono state attivate misure di sorveglianza e controlli in un’area che comprende 114 Comuni, dei quali 78 in Piemonte in provincia di Alessandria, e 36 in Liguria, nelle provincie di Genova e Savona. È stata attivata anche un’area “cuscinetto” di 72 Comuni.

Il team effettuerà quindi visite sul campo in Piemonte e Liguria, e incontri con il Ministero della salute, con le autorità sanitarie regionali e locali di Piemonte, Liguria Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana; con l’Izsplv (Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d’Aosta) che ha riscontrato i casi di positività finora accertati e che continua la sua opera di indagine diagnostica e analitica e di supporto tecnico scientifico.

Come scrive l’ANSA, gli esperti di Euvet saranno anche all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna (IZSLER), al Cerep (Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus) di Perugia e al Covepi (Centro di Referenza Nazionale per l’Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l’Informazione e l’Analisi del Rischio) di Teramo.