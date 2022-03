Peste suina africana, individuato un nuovo caso in Piemonte: sono 68 in totale

di Luca Venturino 22 Marzo 2022

Continuano le segnalazioni sul territorio piemontese di nuovi casi di peste suina africana: questa volta è stata riscontrata una positività a Gavi, in provincia di Alessandria, dove ancora non erano stati individuati animali afflitti dal morbo in questione. Sommando questo nuovo caso ai cinque trovati la settimana scorsa (anch’essi in alcuni comuni dell’Alessandrino, di cui uno a ridosso dell’Appennino Ligure), i casi in Piemonte salgono a 39.

Se sommati alle 29 positività riscontrate in Liguria, il totale complessivo dei casi è di ben 68, in continua crescita dopo il riconoscimento del focolaio risalente a fine dicembre, al momento limitato alla fascia appenninica a cavallo tra le due Regioni. L’aggiornamento è fornito direttamente dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che è tuttora impegnato nel monitoraggio e nelle operazioni di contenimento degli animali in modo da sconfiggere il contagio.