Peste suina africana, Matteo Bassetti è favorevole al lockdown dei suini

di Luca Venturino 24 Maggio 2022

Evidentemente tra virologi ci si intende: ad appena una manciata di ore dall’intervento di Ilaria Capua, in cui evidenziava come la mancanza di un vero e proprio vaccino per contrastare l’imperversare della peste suina africana potrebbe portare a un lockdown degli animali (in modo da impedire il diffondersi della malattia negli allevamenti), ecco che anche Matteo Bassetti rincara la dose e si dice favorevole all’introduzione di misure drastiche come, a tempo debito, furono adottate per il Covid.

Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, non ha potuto fare a meno di essere d’accordo con la posizione di Capua: se la peste suina dovesse riuscire a penetrare nel settore suinicolo i danni sarebbero incommensurabili, e l’unica strada percorribile rimarrebbe adottare strumenti come il lockdown degli animali o l’imposizione di un periodo di quarantena. “È importante che ci sia un atteggiamento univoco” ha infine sottolineato Bassetti “se in Italia facciamo il lockdown degli allevamenti poi non possiamo permettere che ci sia una importazione ‘leggera’ di altre bestie. Perché questo vorrebbe dire aprire un altro fronte”.