Peste suina africana, segnalato un nuovo caso in Liguria

Continuano le segnalazioni di peste suina africana: una nuova positività è stata individuata a Busala, in Liguria.

di Luca Venturino 17 Ottobre 2022

Continuano le segnalazioni dei casi di peste suina africana nella zona rossa che avvolge i boschi di Piemonte e Liguria: come saprete, tra i boschi delle provincie piemontesi meridionali e i territori della provincia di Genova e del savonese le autorità sanitarie sono impegnate nella lotta al morbo in questione, che di fatto continua a imperversare da dicembre scorso. Nonostante le numerose misure di contrasto e prevenzione adottate negli ultimi mesi – che di fatto spaziano dall’installazione di reti anti cinghiale allo stanziamento di fondi destinati agli allevamenti di suini – i rapporti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta continuano però a segnalare nuove positività: la più recente è stata individuata nel territorio del comune di Busalla, in provincia di Genova.

Non è certo la prima volta che il nome di Busalla appare nei rapporti delle autorità sanitarie: si tratta infatti dell’ottavo caso complessivo riscontrato sul territorio del comune genovese. I numeri della cosiddetta zona rossa, nel frattempo, continuano a salire: al momento in Liguria si sono contate già 65 positività, mentre il Piemonte guida la “classifica” con un totale di ben 119. Il totale complessivo tra le due regioni, invece è di 184 casi.