Peste suina africana, via libera al rafforzamento delle misure di sicurezza negli allevamenti

di Luca Venturino 22 Giugno 2022

Scatta la mobilitazione per mettere in sicurezza gli allevamenti di suini, minacciati dall’imperversare della peste suina africana: vi ricordiamo, in questo contesto, che il morbo in questione non è infatti pericoloso per l’uomo ma letale per i nostri amichetti rosei, e se dovesse riuscire a penetrare all’interno della filiera (come già successo in un piccolo allevamento vicino a Roma) le conseguenze economiche potrebbero essere davvero calamitose. A tal proposito, stando a quanto dichiarato recentemente dal Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, delegato dal Ministro Speranza alla gestione dell’emergenza, il Decreto Ministeriale volto al rafforzamento delle misure di Biosicurezza negli stabilimenti suinicoli è stato finalmente recepito in Conferenza Stato-Regioni, costituendo la base di partenza per la completa messa in sicurezza degli allevamenti.

Citando direttamente le dichiarazioni del Sottosegretario Andrea Costa, si tratta di un “passaggio fondamentale nel percorso di rallentamento della diffusione della peste suina africana e nell’eradicazione del virus in Italia”. Con il piano di contenimento approvato e pronto a essere avviato, il provvedimento in questione rappresenta di fatto “uno strumento prezioso e una tutela aggiuntiva per gli allevatori, gli agricoltori e tutti gli attori del comparto”, ha continuato Costa. “Rafforzare la Biosicurezza significherà innanzitutto prevenzione e coinvolgerà gli stabilimenti di tutto il Paese. La nostra priorità adesso è infatti proteggere i suini dall’aggressione del contagio, limitando il più possibile i rischi”.