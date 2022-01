Peste suina, i maiali in Liguria saranno abbattuti

di Luca Venturino 20 Gennaio 2022

Continuano gli aggiornamenti circa il focolaio di peste suina individuato a cavallo dello spartiacque appenninico tra Liguria e Piemonte, che ha portato all’istituzione di un vero e proprio mini lockdown nei boschi dei 114 Comuni (78 in Piemonte e 36 in Liguria) interessati. Ora, il governatore della Liguria Giovanni Toti ha fatto sapere che i maiali liguri verranno abbattuti per impedire il salto dal selvatico all’allevamento.

Toti è intervenuto nel corso del Consiglio regionale in cui sono state discusse le misure da attuare per contenere il contagio di un virus che ha una resistenza temporale e una stabilità ambientale molto potente. A tal proposito, il governatore ligure ha ricordato gli ultimi focolai individuati in Europa continentale, come quello di un paio di anni fa in Belgio; o il caso della Cina nel 2017, che per contenere il contagio ha abbattuto 300 milioni di capi. “Occorre chiarire” si è però premurato di specificare “che la peste suina non è una malattia trasmissibile all’uomo, non incide sull’uomo né dal punto di vista dell’infezione né tantomeno dal punto di vista alimentare”.

La scelta per quanto riguarda gli allevamenti liguri, però, è già stata presa: “La carne suina ovviamente non è un mercato dominante in Liguria, come è noto non vi sono allevamenti intensivi” ha commentato Toti. “Vi è solo un allevamento domestico, che almeno nelle aree di contenimento certamente andrà abbattuto e indennizzato”.