Peste suina, la Sardegna è “sulla strada giusta”: le restrizioni cadranno entro fine anno

12 Settembre 2022

La fine di un incubo o, se preferite, la proverbiale luce in fondo al tunnel. Sembra che per la caduta delle restrizioni imposte alla Regione Sardegna circa l’esportazione di carni nell’ambito dell’emergenza peste suina africana stiano finalmente per cadere: in passato vi raccontammo di come la prima data utile fosse stata di fatto individuata per il 15 di dicembre, e ora gli animi paino nettamente inclini a una soluzione ottimista. Lo stesso sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha parlato di “strada giusta” dopo l’incontro in quel di Bruxelles con la Direzione generale della Sanità e della sicurezza alimentare della Commissione europea.

“Il report presentato dalla Regione Sardegna dimostra che stiamo rispettando fedelmente la road map che abbiamo concordato con la Commissione nel mese di giugno per porre fine alle restrizioni per la peste suina entro la fine dell’anno” ha commentato a tal proposito Costa. “Ci eravamo presi un impegno con la comunità sarda e lo stiamo portando a termine secondo i tempi prefissati”. Supportato dagli interventi di Giovanni Donato, consigliere della rappresentanza permanente d’Italia presso l’Ue, Pierdavide Lecchini, direttore generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari del ministero della Salute, Mario Nieddu, assessore regionale alla Sanità, Giovanni Filippini, direttore dell’istituto Zooprofilattico della Sardegna e Francesco Sgarangella, coordinatore dei servizi veterinari della Sardegna per la peste suina africana; Costa ha avuto modo di dimostrare come, secondo le analisi e i dai raccolti negli ultimi mesi, il territorio sardo sia definitivamente pronto ad abbandonare lo stato di crisi.

“Durante l’incontro sono stati riconosciuti gli avanzamenti e i risultati raggiunti dall’Italia e dalla Regione Sardegna nella gestione della peste suina africana” ha concluso. “È il messaggio che se si individuano strategie comuni e se si seguono percorsi e protocolli condivisi si possono raggiungere ottimi risultati e si possono risolvere le criticità”.