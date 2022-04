Peste suina, nuovo caso a Rossiglione: 92 i casi tra Liguria e Piemonte

35 i casi in Liguria, 57 in Piemonte. A curare il monitoraggio dei casi l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d'Aosta che ha la sua sede principale a Torino.

di Marco Locatelli 13 Aprile 2022

Nuovo caso di peste suina a Rossiglione, in provincia di Genova. Si tratta del 35esimo caso in Liguria (il decimo a Rossiglione) dall’inizio della pandemia che – per il momento – ha colpito solamente cinghiali.

In Piemonte numeri più alti: le positività accertate sono 57. Sono quindi 92 in totale i casi di peste suina fra Liguria e Piemonte al momento.

A curare il monitoraggio dei casi l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta che ha la sua sede principale a Torino.

Oltre a Rossiglione, altri casi nella regione Liguria sono stati individuati: 7 carcasse infette a Ronco Scrivia, 5 a Mignanego, Isola del Cantone e Campo Ligure, 1 a Genova, Campomorone e Busalla.

Nel frattempo alcuni sindaci dei Comuni sottoposti alle misure restrittive a causa dell’epidemia di peste suina africana non ce la fanno più: dopo una riunione svoltasi il 9 aprile a Cantalupo Ligure, in alta Val Borbera, hanno chiesto perentoriamente che i sentieri vengano riaperti. Altrimenti si dicono pronti a scendere in piazza per protestare.