Pesticidi illegali in aumento in Italia e UE: sequestrate 1.150 tonnellate di fitofarmaci

Secondo l'Interpol, in Italia e UE sono in aumento i pesticidi illegali: finora sono state sequestrate 1.150 tonnellate di fitofarmaci.

di Manuela 29 Luglio 2022

A dirlo è l’Interpol: fra gennaio e aprile, infatti, è stata condotta una maxi operazione che ha coinvolto 25 Paesi UE, fra cui anche l’Italia e 6 extra UE per stanare i pesticidi illegali. Ebbene, si è visto che sia in Italia che in UE è in aumento l’uso di questi pesticidi vietati. L’operazione ha fatto sì che venissero sequestrate ben 1.150 tonnellate di fitofarmaci illegali, con annessi dieci arresti.

L’operazione, chiamata Silver Axe, ha permesso di scoprire pesticidi vietati usati dietro “marchi” autorizzati. Parte di essi, invece, venivano introdotti nei paesi in cui erano vietati grazie a falle nel sistema di controllo.

L’Europol ha controllato porti, aeroporti e svariati punti di ingresso (oltre che i negozi online): è qui che si concentra, infatti, il commercio di pesticidi illegali e contraffatti. L’aumento della presenza di questi fitofarmaci vietati è stato segnalato soprattutto nel Sud Europa e nella zona del mar Nero, con particolare incremento dei pesticidi illegali provenienti dalla Turchia. Tuttavia al primo posto rimane la Cina: è da qui che arriva il maggior numero di fitofarmaci.

Secondo l’Europol, questi pesticidi vengono importati seguendo diverse procedure: